Акция "Дарите книги с любовью" стартовала в Тюмени
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Ежегодная благотворительная акция "Дарите книги с любовью" стартовала в Тюмени. До 17 февраля принять участие в ней могут все желающие, сообщает региональный центр "Семья".
Тюменцы могут принести как новые, так и б/у книги. Главное, чтобы они были целыми и могли порадовать маленьких читателей.
По окончании сбора книги передадут детям из многодетных, малоимущих семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Книги от горожан принимают в "Лавке добра". Она работает круглосуточно и без предварительной записи по адресу ул. Амурская, 150.