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Акция "Дарите книги с любовью" стартовала в Тюмени

Общество, 15:57 12 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ежегодная благотворительная акция "Дарите книги с любовью" стартовала в Тюмени. До 17 февраля принять участие в ней могут все желающие, сообщает региональный центр "Семья".

Тюменцы могут принести как новые, так и б/у книги. Главное, чтобы они были целыми и могли порадовать маленьких читателей.

По окончании сбора книги передадут детям из многодетных, малоимущих семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Книги от горожан принимают в "Лавке добра". Она работает круглосуточно и без предварительной записи по адресу ул. Амурская, 150.

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# благотворительность , книги , лавка добра

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