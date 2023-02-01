Более трех тонн пельменей съели на фестивале в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех тонн пельменей съели участники фестиваля "Пельменный съест" в Тобольске с 30 по 12 февраля. В течение этого времени 19 предприятий общепита предлагали гостям особое меню, рассказала информационному агентству "Тюменская линия" специалист МАУ "Креативные индустрии Тобольска" Ксения Балуева.

По ее словам, каждое заведение проводило свои активности, к примеру, мастер-классы по лепке пельменей. Победителей организаторы отмечали подарками. Повара за время проведения гастрономического форума раскрыли посетителям секреты сибирского блюда.

В финальном мероприятии, которое прошло на Базарной площади 11 февраля, приняли участие 7 тыс. человек. Гости могли попробовать, купить пельмени, манты, вареники с различными начинками у 35 ремесленников и торговцев. Всего на ярмарке было продано около 1 тыс. товаров.

| Фото: группа "Пельменный съест | Тобольский гастрофестиваль" во ВКонтакте | Фото: группа "Пельменный съест | Тобольский гастрофестиваль" во ВКонтакте

Кроме этого состоялись парад и гонка на санях "ЧудеСани", где приняли участие 80 человек. Из них 16 команд в различных номинациях стали победителями. Им вручили дипломы и подарки, а также распределили призовой фонд конкурса в 120 тыс. рублей. Результаты размещены в официальной группе во ВКонтакте.

| Фото: группа "Пельменный съест | Тобольский гастрофестиваль" во ВКонтакте | Фото: группа "Пельменный съест | Тобольский гастрофестиваль" во ВКонтакте

Напомним, что в прошлом году участники фестиваля "Пельменный съест" съели около двух тонн пельменей.

Виктория Макарова