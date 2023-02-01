Предпринимателям Тюменской области расскажут о защите интеллектуальной собственности

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспертная сессия "Товарные знаки: мифы и реальность" пройдёт в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) 28 февраля. Это новый проект Тюменской торгово-промышленной палаты.

Спикером встречи станет эксперт по охране интеллектуальной собственности ТПП Тюменской области Ольга Лагута. Она расскажет предпринимателям о том, что такое товарный знак и для чего он в действительности нужен, о механизме действия предпринимателя при регистрации торговых знаков и др.

В рамках сессий запланировано проведение линейки тематических мероприятий с привлечением ведущих отраслевых экспертов региона, сообщает ТПП.

Участие в мероприятии бесплатное. Регистрация по ссылке.