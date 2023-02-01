Тюменский боец MMA Алексей Кунченко вошел в мировой топ-50

| Фото: пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Алексей Кунченко, представлявший Тюменскую область на международном турнире по смешанным единоборствам от RCC, вошел в топ-50 лучших бойцов мира. Уроженец Тюмени Тимур Нагибин приблизился к первой сотне, сообщает пресс-служба RCC.

Обновленные рейтинги лучших бойцов ММА после минувших выходных опубликовал сайт FightMatrix. По всему миру состоялось 14 турниров, в числе которых и RCC 14, прошедший в тюменском СК "Центральный" 11 февраля.

"Это был знаковый для Тюмени турнир. Во-первых, это первое шоу такого уровня, которое когда-либо проходило здесь. Во-вторых, в карде было восемь местных бойцов, и трое из них одержали победы", — рассказали в пресс-службе RCC.

Алексей Кунченко единогласным решением судей выиграл у бразильца Глейсона Тибау, что позволило российскому бойцу взлететь в рейтинге полусреднего веса (до 77 кг) сразу на 70 позиций. Теперь спортсмен занимает 41-е место.

Тимур Нагибин провел один из самых сложных поединков в своей карьере. Он бился против представителя Бразилии Ронни Торреса. Победа подняла его на 14 позиций в легком весе (до 70 кг) — сейчас Тимур Нагибин 114-й в мире.

Еще один тюменский боец Роман Мухамедшин получил во время поединка перелом орбитальной кости, и не смог продолжить бой из-за угрозы здоровью. Тем не менее, спортсмен вернулся в клетку после долгой паузы, а значит и в мировые рейтинги. Теперь он 406 номер среднего веса (до 84 кг).

Напомним, турнир RCC 14 в Тюмени организовала "Русская медная компания" при поддержке полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.