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Тюменский боец Алексей Кунченко одержал победу над Глейсоном Тибау на турнире RCC 14

Спорт, 22:19 11 февраля 2023

пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Тюменец Алексей Кунченко победил именитого Глейсона Тибау в главном бою международного турнира RCC 14 в СК "Центральный" 11 февраля. Победу присудили единогласным решением судей.

Звездам мирового ММА Алексею Кунченко и Глейсону Тибау предстоял трехраундовый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг). Отметим, эти бойцы должны были провести бой два года назад в рамках другой лиги, но тогда он в силу разных причин не состоялся.

Тюменский боец Алексей Кунченко – один из самых известных российских бойцов. В 2018 году он на серии 18 побед перешел в сильнейшую лигу мира UFC. Бой в Тюмени стал для спортсмена особенным – здесь он не выступал десять лет. Последний год он занимается развитием карьеры в России.

Глейсон Тибау входит в сотню лучших бойцов мира. Российским фанатам бразилец известен по поединку против Хабиба Нурмагомедова. 29 из 30 экспертов, оценивающих этот бой в режиме онлайн, сказали, что отдали бы победу именно Тибау. Хабиб же выиграл решением судей.

Кунченко старался работать в стойке, выбрасывал двойки руками, подключал лоу-кики. Глейсон же выбрасывал размашистые удары и периодически пытался перевести соперника в партер, но Алексей все видел. В концовке раунда боец, представляющий Тюмень, был гораздо активнее оппонента, чаще попадал как по корпусу, так и по голове.

Как сообщили в пресс-службе RCC, в начале второго раунда Тибау провел красивый амплитудный бросок, но Кунченко тут же сумел подняться на ноги. В стойке россиянин перебивал своего соперника, чередовал уровни атак. Во второй пятиминутке Алексей нанес меньше ударов, чем в первой, он больше раздергивал Тибау, старался поймать на ошибке. Глейсон же по-прежнему старался вкладываться в каждый свой удар.

Как и во втором раунде, на старте третьего Тибау провел тейкдаун, после которого Кунченко довольно быстро поднялся в стойку. Тут же последовала комбинация от Алексея, а затем Глейсон еще раз перевел россиянина в партер. Алексею вновь удалось подняться на ноги, после чего Кунченко продолжил активно работать в стойке. Россиянин наносил гораздо больше ударов и в стойке выглядел лучше бразильца.

пресс-служба RCC | Фото: пресс-служба RCC

Ранее Алексей Кунченко тренировался в Таиланде, прошел хорошую подготовку. "Подготовка была замечательная. Все тренеры, спарринг-партнеры, все, кто должен был присутствовать на моей подготовке, были со мной в Таиланде. И в принципе, настрой был хороший. Много времени на подготовку, набрал хорошую форму, и к хорошему сопернику я уже готовился до этого. Я уже знал, что нужно будет делать, потому что наш бой был перенесен на два года. Я работал с соперниками, похожими на него, под левшу", – прокомментировал исход поединка Алексей Кунченко.

Напомним, 11 февраля в СК "Центральный" в Тюмени состоялся Международный турнир по смешанным единоборствам от RCC. Зал был полон – последний билет на VIP-трибуну был продан еще днем, за несколько часов до старта соревнований. Среди участников были представители Белоруссии, Турции, Бразилии. Зрители турнира RCC 14 увидели 11 поединков.

Инна Пахомова

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# бой , смешанные единоборства , спорт

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