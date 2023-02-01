Международный турнир по смешанным единоборствам от RCC собрал полный зал в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый международный турнир по смешанным единоборствам от RCC проходит в СК "Центральный" в Тюмени 11 февраля.

Крупное событие открыли тюменец Дени Расаев и представитель Минска Сергей Стародуб. Им предстоял двухраундовый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг). Почувствовав удары соперника, Сергей Стародуб решил перевести поединок в партер. В какой-то момент рефери остановил бой. На 3 минуте 45 секунде первого раунда победу техническим нокаутом одержал гость из Минска.

Сергей Стародуб высоко оценил организацию турнира в Тюмени. "Все очень круто. Рад, что попал в организацию RCC. Мне все понравилось – от начала моей подготовки до окончания боя. Ошибки, конечно, были, я еще свежеиспеченный боец. Моему сопернику – респект от души. Он крутой парень, но сегодня удача была на моей стороне", – добавил спортсмен.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также боец под впечатлением от самого города. Он сказал, что в Тюмень приезжает уже в третий или четвертый раз – выступал в составе сборной на турнире по греко-римской борьбе серии "Гран-при Ивана Поддубного". "Тогда не успел посмотреть город. В этом году прямо удивлен видами Тюмени. Она большая и красивая. Мне очень понравилась. Такая атмосфера! Как только заехал на тюменскую землю, на душе почувствовал легкость, свободу", – поделился белорус.

Студент медицинского вуза, боец лиги RCC 14 Ахмед Саралиев одолел турка Фуркана Коча. Бой не показался тюменцу сложным, его поддерживали первый и нынешний тренеры.

"Утром я проснулся с мыслью, что мне надо стать самым высокооплачиваемым спортсменом этой лиги и надо выиграть этот бой. Как видите, бой я выиграл, идем дальше. Я пришел сюда не драться, а показать — какой я. Этим боем я заявлял себя миру", – поделился боец.

Поединки продолжаются. Отметим, на вечер организаторы запланировали 11 ярких боев. В главном событии вечера в клетке сойдутся две легенды ММА — Алексей Кунченко и Глейсон Тибау. Представитель Бразилии Глейсон Тибау среди фанатов единоборств известен поединком против Хабиба Нурмагомедова.

Инна Пахомова