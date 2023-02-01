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Александр Моор поблагодарил участников турнира RCC за зрелищные бои

Губернатор, 14:39 12 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил мастеров из России, Бразилии, Турции и Беларуси за участие в международном турнире по смешанным единоборствам.

Турнир впервые прошел в областном центре в СК "Центральный" 11 февраля. Участники продемонстрировали болельщикам высокий уровень подготовки.

"MMA – это всегда до предела зрелищные бои, которые вживую вчера увидели посетители спортивного комплекса "Центральный". Конечно, тюменская публика поддерживала своих, но отдельно стоит поблагодарить и наших гостей. Спасибо организаторам за настоящий подарок всем фанатам спорта", - написала Александр Моор в своем Telegram-канале.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко отметил высокий уровень тюменских спортсменов. "Они не первый раз выступают в нашей лиге и мы решили расширить географию, зашли в Тюмени, пришли порадовать местных жителей такими боями", - сказал он.

Отметим, трое спортсменов, представлявших Тюменскую область, одержали победы в поединках на международном турнире по смешанным единоборствам от RCC. Это Ахмед Саралиев, Тимур Нагибин и Алексей Кунченко, который смог одержать вверх над бразильцем Глейсоном Тибау. Это был, пожалуй, самый ожидаемый бой.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.

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# Александр Моор , смешанные единоборства

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