Александр Моор поблагодарил участников турнира RCC за зрелищные бои

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил мастеров из России, Бразилии, Турции и Беларуси за участие в международном турнире по смешанным единоборствам.

Турнир впервые прошел в областном центре в СК "Центральный" 11 февраля. Участники продемонстрировали болельщикам высокий уровень подготовки.

"MMA – это всегда до предела зрелищные бои, которые вживую вчера увидели посетители спортивного комплекса "Центральный". Конечно, тюменская публика поддерживала своих, но отдельно стоит поблагодарить и наших гостей. Спасибо организаторам за настоящий подарок всем фанатам спорта", - написала Александр Моор в своем Telegram-канале.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко отметил высокий уровень тюменских спортсменов. "Они не первый раз выступают в нашей лиге и мы решили расширить географию, зашли в Тюмени, пришли порадовать местных жителей такими боями", - сказал он.

Отметим, трое спортсменов, представлявших Тюменскую область, одержали победы в поединках на международном турнире по смешанным единоборствам от RCC. Это Ахмед Саралиев, Тимур Нагибин и Алексей Кунченко, который смог одержать вверх над бразильцем Глейсоном Тибау. Это был, пожалуй, самый ожидаемый бой.

Видео: Telegram-канал Александра Моора.