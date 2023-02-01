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Более семи тысяч тюменцев присоединились к стартам "Лыжни России"

Спорт, 14:39 13 февраля 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 7 тыс. тюменских спортсменов разного возраста приняли участие в массовых стартах "Лыжня России". Покорять лыжную тропу также вышли 180 участников, выполняющих нормативы ГТО.

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени, присоединиться ко всероссийской акции можно было на трех площадках - на стадионе ГАУ Северного Зауралья, в лесопарке Гагарина и на лыжной базе спортшколы № 2. Для самых юных горожан организовали активные развлечения.

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# Лыжня России

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