В тюменском книжном магазине обсудят фильм "Голод"

| Фото: vk.com/niktonespit_tmn | Фото: vk.com/niktonespit_tmn

Просмотр фильма "Голод" и дискуссия "Семейная память о голоде" пройдет в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2/1) в Тюмени 19 февраля, начало - в 18 часов.

Документальный фильм повествует о массовом голоде 1920 г. в СССР, о его причинах и о том, как граждане других стран старались помочь спасти людей от смерти. Фильм создан благодаря частным пожертвованиям на краудфандинговой платформе.

"Наши прадедушки и прабабушки и другие родственники сталкивались с ограничениями в еде, стояли в очередях, многие знают, что такое голод. На дискуссии хочется поделиться друг с другом семейными историями, которые связаны с отсутствием еды", - говорят организаторы.

Дискуссию проведёт студентка Школа перспективных исследований ТюмГУ и сотрудница Учемского музея Иоанна Мещанинова.