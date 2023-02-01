Более 1 тыс. 800 жителей смогут получить бесплатное профобучение в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 1 тыс. 800 жителей смогут получить бесплатное профессиональное обучение в Тюменской области. Сейчас соискателям доступно более 60 образовательных программ. Их количество будет увеличиваться, сообщает информационный центр правительства региона.

Получить новые знания в рамках нацпроекта "Демография" смогут граждане в возрасте 50 лет и старше, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающие мамы детей дошкольного возраста, безработные или находящиеся под риском увольнения граждане и отдельные категории соискателей в возрасте до 35 лет включительно.

Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале "Работа России". После подачи заявления необходимо пройти профориентирование в Кадровом центре.