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Трех лосей и двух косуль убили браконьеры в лесах Тюменской области

Происшествия, 16:52 13 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех лосей и двух косуль убили браконьеры в Викуловском, Упоровском, Юргинском районах и Заводоуковском округе Тюменской области на прошедшей неделе, с 6 по 12 февраля.

По трем фактам незаконной охоты заведены уголовные дела, по одному – ведется доследственная проверка, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В целом за неделю специалисты провели 96 обследований охотничьих угодий и 37 - в особо охраняемых природных территориях. Выявлено семь нарушений.

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# браконьеры , Госохотуправление , инспекторы

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