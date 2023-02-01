Трех лосей и двух косуль убили браконьеры в лесах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех лосей и двух косуль убили браконьеры в Викуловском, Упоровском, Юргинском районах и Заводоуковском округе Тюменской области на прошедшей неделе, с 6 по 12 февраля.

По трем фактам незаконной охоты заведены уголовные дела, по одному – ведется доследственная проверка, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В целом за неделю специалисты провели 96 обследований охотничьих угодий и 37 - в особо охраняемых природных территориях. Выявлено семь нарушений.