Репетиция выпечки трехметрового блина прошла в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Репетиция выпечки трехметрового блина прошла на Сретенской площади в Ялуторовске 13 февраля.

"Самое трудное в процессе – переворачивание. Нужно наматывать блин и следить за тем, чтобы не перекосился. А он же тяжелый, на него уходит 30 литров теста. Одна скалка сколько весит! Все это делается на весу. Поэтому я беру себе в команду сильных мужчин", – поделилась Лариса Макарова, более известная на масленичных гуляниях в Ялуторовске как теща Лара.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Традиция выпекать блины в масленичную неделю уходит корнями в глубокую древность. В Сибири Масленицу стали проводить более 400 лет назад. Как и во всей России этот праздник полюбился сибирякам. Сегодня можно сказать, что Сибирь славится не только морозами, но и широкой разгульной Масленицей, сказала специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Татьяна Бурлакова.

"Блин символизирует солнце, которое согревает и питает все живое на земле. Суть праздника состоит в проводах суровой холодной зимы и встрече весны, приносящей свет, радость, пробуждение природы", – добавила она.

Трехметровые блины начали выпекать в Ялуторовске с 2006 года. По словам Татьяны Бурлаковой, это очень привлекательно туристов, делает праздник незабываемым и отличительным от событий в других городах.

"Ранее мы установили два рекорда. Прежде всего, зарегистрировали самую большую в стране сковороду диаметром три метра два сантиметра. В 2022 году установили наш самый главный рекорд – выпекли блин размером два метра 95 сантиметров. Вошли с ним в книгу рекордов России", – поделилась специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме того, в рамках праздника проводят такие мероприятия как гастрономические шоу "Битва блинопеков", аналогов которому нет в мире, заверила Татьяна Бурлаков. Событие привлекает много туристов: в Ялуторовск приезжает более 15 тыс. человек. Команды блинопеков "бьются" на двух огромных сковородах, при этом не просто выпекают блины, а стараются выделиться, например, применением рецепта XVI века.

Отметим, главное празднование пройдет на Сретенской площади 26 февраля. Красочная локация под открытым небом объединит истоки народного действа, русский дух, сибирское гостеприимство и блинную гастрономию. В 2023 году Масленица в Ялуторовске пройдет в поддержку специальной военной операции. Заработанные средства направят в фонд поддержки мобилизованных жителей города и их семей.

Инна Пахомова