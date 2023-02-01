В Тобольске при поддержке СИБУРа реализуют 16 проектов

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16 проектов в сфере культуры, спорта, охраны окружающей среды, образования и науки, городской среды, инклюзии и волонтерства реализуют при поддержке СИБУРа в Тобольске в 2023 году, сообщает пресс-служба компании, определили победителей программы "Формула хороших дел".

Среди тех, кто получил грантовую поддержку, – школы, учреждения дополнительного образования, социально ориентированные НКО и общественные организации, волонтерские движения. Наиболее востребованными направлениями в 2023 году стали культура, образование, спорт. В число победителей конкурса вошли как уже хорошо известные тоболякам проекты, так и новички, которым еще предстоит получить оценку горожан.

За семь лет с начала программы "Формула хороших дел" в городе было реализовано 179 различных инициатив.

Важными критериями при определении грантополучателей, по словам начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елены Бельской, являются социальная значимость и актуальность проекта для горожан. Учитываются также принципы экологичности и инклюзивности, разработанные СИБУРом и рекомендованные к применению при реализации проекта.

"Радует, что каждый год мы видим совместную работу лидеров тобольских проектов и федеральных партнеров, - отметила она. - С 2016 года при поддержке грантов "Формулы хороших дел" в Тобольске были реализованы такие важные инициативы, как открытие собственной площадки Свободного молодежного театра, строительство инфраструктуры конных клубов Тобольска, первые ремонтные работы бассейнов в двух детских садах, фестивали уличных театров и кино и многое другое. Компании важен устойчивый эффект развития лидеров территориальных изменений".

Программа социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру, волонтерство и инклюзия.