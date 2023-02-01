  • 14 февраля 202314.02.2023вторник
  • USD73,6307
    EUR78,6710
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске при поддержке СИБУРа реализуют 16 проектов

Общество, 16:52 14 февраля 2023

СИБУР

16 проектов в сфере культуры, спорта, охраны окружающей среды, образования и науки, городской среды, инклюзии и волонтерства реализуют при поддержке СИБУРа в Тобольске в 2023 году, сообщает пресс-служба компании, определили победителей программы "Формула хороших дел".

Среди тех, кто получил грантовую поддержку, – школы, учреждения дополнительного образования, социально ориентированные НКО и общественные организации, волонтерские движения. Наиболее востребованными направлениями в 2023 году стали культура, образование, спорт. В число победителей конкурса вошли как уже хорошо известные тоболякам проекты, так и новички, которым еще предстоит получить оценку горожан.

За семь лет с начала программы "Формула хороших дел" в городе было реализовано 179 различных инициатив.

Важными критериями при определении грантополучателей, по словам начальника управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елены Бельской, являются социальная значимость и актуальность проекта для горожан. Учитываются также принципы экологичности и инклюзивности, разработанные СИБУРом и рекомендованные к применению при реализации проекта.

"Радует, что каждый год мы видим совместную работу лидеров тобольских проектов и федеральных партнеров, - отметила она. - С 2016 года при поддержке грантов "Формулы хороших дел" в Тобольске были реализованы такие важные инициативы, как открытие собственной площадки Свободного молодежного театра, строительство инфраструктуры конных клубов Тобольска, первые ремонтные работы бассейнов в двух детских садах, фестивали уличных театров и кино и многое другое. Компании важен устойчивый эффект развития лидеров территориальных изменений".

Программа социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" запущена 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и науку, спорт и здоровый образ жизни, охрану окружающей среды, культуру, волонтерство и инклюзия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# СИБУР , Тобольск , Формула хороших дел

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 14.02.2023Диплом об окончании Тюменского медуниверситета будет действителен в Египте
18:10 14.02.2023Тюменка Наиля Садыкова мечтает сделать крафтовые ковры предметом современного интерьера
17:58 14.02.202315 февраля - события дня
17:36 14.02.2023Более 12 тысяч человек осмотрели врачи Мобильного медицинского центра за 10 месяцев