Несовершеннолетнюю тоболячку угрозами вовлекли в наркоторговлю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За вовлечение несовершеннолетней в незаконный сбыт наркотиков в Тобольске будут судить 20-летнего уроженца Таджикистана, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый занимался сбытом наркотических средств через Интернет. С апреля по июнь 2022 года он в соцсети Вконтакте угрозами вовлек 16-летнюю жительницу Тобольска в незаконную деятельность.

Опасаясь угроз, девушка забрала из тайника и хранила в своей сумке расфасованную для дальнейшего сбыта партию наркотиков. Преступные действия обвиняемых пресекли сотрудники полиции.