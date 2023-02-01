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Несовершеннолетнюю тоболячку угрозами вовлекли в наркоторговлю

Происшествия, 13:21 14 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За вовлечение несовершеннолетней в незаконный сбыт наркотиков в Тобольске будут судить 20-летнего уроженца Таджикистана, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, обвиняемый занимался сбытом наркотических средств через Интернет. С апреля по июнь 2022 года он в соцсети Вконтакте угрозами вовлек 16-летнюю жительницу Тобольска в незаконную деятельность.

Опасаясь угроз, девушка забрала из тайника и хранила в своей сумке расфасованную для дальнейшего сбыта партию наркотиков. Преступные действия обвиняемых пресекли сотрудники полиции.

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# наркотики , суд , Тобольск , уголовное дело

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