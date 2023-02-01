  • 14 февраля 202314.02.2023вторник
  • USD73,6307
    EUR78,6710
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

83 молодых спортсмена Тюменской области получат государственные спортивные стипендии

Спорт, 17:14 14 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

83 молодых спортсмена Тюменской области получат государственные спортивные стипендии. Прием документов от претендентов продлится до 17 марта.

Участвовать в отборе могут спортсмены не старше 23 лет, которые проходят подготовку и являются членами региональных сборных, победителями или призерами всероссийских и международных соревнований.

Документы нужно направить в региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования по адресу ул. Первомайская, 34/1, каб. 202. Ознакомиться с положением о спортивных стипендиях в Тюменской области можно здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортсмены , стипендии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 14.02.202383 молодых спортсмена Тюменской области получат государственные спортивные стипендии
12:26 14.02.2023Фестиваль бокса на Кубок главы Тобольского района пройдет в три этапа
14:39 13.02.2023Более семи тысяч тюменцев присоединились к стартам "Лыжни России"
14:06 13.02.2023Тюменский боец MMA Алексей Кунченко вошел в мировой топ-50