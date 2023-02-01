83 молодых спортсмена Тюменской области получат государственные спортивные стипендии

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

83 молодых спортсмена Тюменской области получат государственные спортивные стипендии. Прием документов от претендентов продлится до 17 марта.

Участвовать в отборе могут спортсмены не старше 23 лет, которые проходят подготовку и являются членами региональных сборных, победителями или призерами всероссийских и международных соревнований.

Документы нужно направить в региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования по адресу ул. Первомайская, 34/1, каб. 202. Ознакомиться с положением о спортивных стипендиях в Тюменской области можно здесь.