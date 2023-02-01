Четырехзвездочный отель в Тобольске обставят мебелью отечественного производства

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Отечественной мебелью и оборудованием комплектуют четырехзвездочный отель в Тобольске. В новом корпусе Георгиевской гостиницы идут отделочные работы и открыт набор персонала, рассказал глава города Максим Афанасьев. Он побывал на туристическом объекте и ознакомился с ходом работ.

"Посмотрели дизайн. Очень много истории, а главное – наших известных уроженцев: в картинах, экспозициях, интерьерах. Новая Георгиевская – это не только отель с фишкой, но и наш первый опыт реализации туристического мастер-планирования", - отметил мэр.

Максим Афанасьев подчеркнул, что по прогнозам туристический поток к 2030 году увеличится в три раза, а потребность в гостиничных местах с 600 вырастет до 1 тыс. 600. По его мнению, поэтому Тобольск является отличной территорией для инвесторов любого уровня. Вариантов для вложений много - это бутик-отели, гостевые дома, апартаменты - можно строить новые, модернизировать существующие.