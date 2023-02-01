Первый вывод войск из Афганистана пришлось повторить два раза, вспоминает офицер

| Фото: пресс-служба Пограничного управления | Фото: пресс-служба Пограничного управления

34 годовщина вывода советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. А первый день вывода войск навсегда запомнил тюменец Владимир Караваев, тогда он был в звании капитана.

"Были готовы к выводу первые шесть полков. Три из них стояли у нас, близ города Кушка. Все должны были пройти через мост на границе. Я провел на ней ночь и съездил на заставу за новой сменой часовых. Войска уже построены, боевые машины, танки, люди, все готово к переходу. Ждет телевидение. Только начинают идти полки, как на военном ГАЗ-66 навстречу им вылетает наш водитель рядовой Редькин. Он должен был увезти ночную смену с границы - несколько уставших, несущих службу нарядов - на заставу. Прикинув, что, если придется ждать пока выедут войска, пройдет очень много времени и пограничники не успеют выспаться и отдохнуть. Он включил полную скорость и поехал, чтобы выполнить свою задачу", - поделился ныне офицер запаса пограничных войск России Владимир Караваев.

Чем все завершилось? Пришлось повторить начало торжественного вывода войск из Афганистана. А рядового даже похвалили.

Сейчас в Тюменской области проживают порядка 1 800 воинов-интернационалистов. Их объединяет региональное отделение Всероссийской общественной организации "Боевое братство", работает городская общественная организация инвалидов войны в Афганистане, а также областные советы ветеранов.

| Фото: пресс-служба Пограничного управления | Фото: пресс-служба Пограничного управления

В день вывода войск тюменские ветераны собираются в сквере Пограничников в Казарово, вспоминают товарищей, времена службы, делятся с подрастающим поколением опытом и историями, трагичными или счастливыми, а порой и курьезными.

| Фото: из архива Владимира Караваева | Фото: из архива Владимира Караваева

Как напоминает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, за девять лет войны в Афганистане группировкой пограничных войск было проведено свыше тысячи операций и рейдов. Уничтожили 41 тыс. боевиков. За этот период в составе пограничных подразделений прошли службу 62 тыс. 30 пограничников. Войска потеряли в Афганистане 524 человека личного состава, однако никто не попал в плен, никого не оставили убитым или раненым на поле боя. Более 21 тыс. пограничников награждены орденами и медалями, семь стали Героями Советского Союза (двое – посмертно).

Евгения Тенегина