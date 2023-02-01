Три семьи вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли в Тюмень

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Три семьи вынужденных переселенцев из Херсонской области прибыли в Тюмень 15 февраля. На железнодорожном вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители департамента соцразвития и волонтеры, сообщает информационный центр регионального правительства.

Как отметил начальник отдела реабилитации инвалидов областного департамента социального развития Евгений Горбачев, всего в Тюмень прибыли семь человек.

"Наша задача — встретить их, разместить в пункте временного размещения, обсудить организационные моменты. В дальнейшем — оказать психологическую помощь и обеспечить индивидуальное сопровождение", — пояснил он.

Напомним, ранее, в ночь с 11 на 12 февраля, Тюмень приняла 25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе восемь детей. Населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами украинских нацистов.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.