В Тюменской области проверяют правила групповых перевозок детей

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автобусы, которые перевозят группы детей, проверяют инспекторы дорожно-патрульной службы на дорогах Тюменской области 15 февраля. На день запланировано 39 таких организованных перевозок.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в автобусе, который следует из Тюмени в Ялуторовск едут 36 школьников. Все документы у водителя на перевозку детей в порядке. Ребята пристегнуты ремнями безопасности. "У автоинспекторов нет повода для беспокойства за безопасность детей", - уточняется в сообщении ведомства.

В течение дня инспекторы проверят каждый из автобусов с детьми.

Видео Госавтоинспекции Тюменской области.