В Тюменской области предприятие пыталось пустить в переработку 300 килограммов просроченного молока

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

300 кг просроченного молока пыталось запустить в переработку предприятие в Тюменской области. Факт выявили специалисты во время мониторинга системы "Меркурий", передает региональное управление Россельхознадзора.

"Глава крестьянско-фермерского хозяйства оформил ветеринарное свидетельство на перемещение в переработку сырого коровьего молока в количестве трехста килограммов на следующий день после истечения его срока годности. Из этого следует, что в оборот выпускается просроченное сырье, из которого может изготавливаться другая продукция", - говорится в сообщении.

Главе фермерского хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.