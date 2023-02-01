Тюменские полицейские проверяют информацию о стрельбе в лицее

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники полиции проверяют информацию об инциденте с пневматическим пистолетом в одном из лицеев Тюмени 15 февраля.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в городскую полицию обратились представители одного из лицеев. Они сообщили, что один из старшеклассников повредил школьное имущество.

"Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В случае подтверждения информации будет дана правовая оценка действиям подростка и его родителей", – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Инна Пахомова