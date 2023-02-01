В Тюменской области пройдут учения по подготовке к половодью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тактические учения по подготовке к половодью начнутся в Тюменской области 23 марта. Специалисты проведут обследование 66 гидротехнических сооружений в 16 муниципалитетах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В состав сформированной группировки сил и средств входят 9 тыс. 810 специалистов, более 2 тыс. единиц спецтехники и 37 авиатехники, 154 плавсредства.

Добавим, в 2022 году чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением гидротехнических сооружений, в Тюменской области не зафиксировано.