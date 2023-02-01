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Семейный психолог Юлия Ковалевская проведет прием в тюменской библиотеке

Общество, 10:24 17 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейный психолог Юлия Ковалевская прочтет лекцию "Не пора ли вам к психологу?" в Тюменской областной библиотеке им. Менделеева 17 февраля, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

Спикер расскажет, как понять свое состояние, почему опасно ставить самодиагнозы, чем отличаются психолог, психиатр и психотерапевт.

"Посещение психолога становится в наше время привычной практикой. Психолог – это такой же врач, а забота о душевном здоровье не менее важна, чем о здоровье физическом. Если раньше к такому специалисту пойти стыдились, наличие проблем люди отрицали или попросту не замечали их, то сейчас всё изменилось. Современный человек, испытывая страхи и волнения, тревожность и стресс, может свободно обращаться к психологу", - говорят в библиотеке.

Узнать стоимость билетом можно на сайте библиотеки. Действует Пушкинская карта.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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