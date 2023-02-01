14 тюменских спортсменов представят область на первенствах УФО по вольной борьбе в Надыме и Ханты-Мансийске

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

14 спортсменов Тюменской области представят регион на первенствах УФО по вольной борьбе, которые пройдут в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа с 17 по 19 февраля и в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа с 23 по 26 февраля. Соревнования пройдут среди юношей и юниоров, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Спортсмены готовы! По итогам нескольких значимых соревнований мы отобрали 14 сильнейших борцов из 58, способных показать достойный результат. У всех есть соревновательный опыт, а большинство уже ранее бывали на окружных состязаниях. В числе наших спортсменов - призеры прошлогоднего первенства УФО Константин Сватов и Ансар Гайтиев", - рассказала заместитель директора голышмановской спортивной школы Ирина Сурмятова.

В Надыме состоится первенство УФО среди юниоров до 18 лет. Тюменскую область представят семь спортсменов из Голышмановского городского округа и Омутинского района. Они выступят в нескольких весовых категориях. В Ханты-Мансийске пройдет первенство УФО среди юношей до 16 лет. Туда также отправятся семь представителей Тюменской области – борцы из Голышмановского городского округа и Тюмени.

Обладатели золотых и серебряных наград войдут в состав окружной сборной и смогут выступать на всероссийском уровне.