В доме Рубцовой на улице Дзержинского в Тюмени ведутся электромонтажные работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Дом Ф.З. Рубцовой" на ул. Дзержинского продолжается в Тюмени. Сейчас там проводятся электромонтажные работы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Анна Базилева.

"После электромонтажных работ, весной и летом 2023 года, планируются проведение кровельных и внутренних отделочных работ, устройство внутренних инженерных сетей, дверных и оконных заполнений, декора фасадов", — сообщила Анна Базилева.

Согласно проектной документации, после завершения работ в здании планируют разместить выставочные экспозиции деревянного зодчества и интерактивную мастерскую. Каким будет дом Ф.З. Рубцовой, можно увидеть на размещенном там паспорте объекта. Окончание работ запланировано на четвертый квартал 2023 года.

Фасад объекта культурного наследия будет выполнен в желтом и зеленом цветах. Рядом со срубом видны готовые ворота с резными элементами, выполненные в этом же цветовом решении. До пожара, который случился в 2019 году, дом был окрашен в "спокойные" тона с коричневыми наличниками.

Решение сделать здание желто-зеленым хоть и смелое, но весьма оправданное, считает историк-краевед, сотрудники библиотеки истории города им. А. И. Текутьева Дмитрий Падерин. Тюменец нередко проводит экскурсии по пешеходной улице, на которой много старинных строений, в рамках авторского проекта "Пешком по Садовой".

"На фоне сохраненных памятников, в том числе отреставрированных, дом Рубцовой будет явно отличаться. Здесь на ум приходят фотографии Сергея Прокудина-Горского, который первым в России стал делать цветные фото. Было это еще в конце XIX — начале XX веков. Фотограф ездил по стране, снимал самые разные населенные пункты. Именно на его цветных фотографиях мы видим, что обилие цветов в декоре деревянных домов в российских городах и селах было делом обычным", — сказал Дмитрий Падерин.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы на объекте начались во втором квартале 2022 года. При сборке сруба использовали и "родные" сохранившиеся бревна. Дом пострадал от пожара в апреле 2019 года. В здании располагалась мастерская реставратора Вадима Шитова.

Инна Пахомова