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За сбыт наркотиков тюменского юриста отправили в колонию на семь лет

Происшествия, 14:29 17 февраля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь лет колонии строго режима получил тюменский юрист за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Как сообщает прокуратура Тюменской области, из оборота изъято более 8 гр запрещенных средств.

В суде установлено, что в октябре 2022 года тюменец через Интернет вступил в сговор с неустановленным лицом и занялся сбытом наркотиков на территории города в роли "закладчика".

Его преступную деятельность пресекли сотрудники полиции в ноябре. Суд приговорил дипломированного юриста к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# наркотики , суд

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