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Сборная России одержала победу в международных соревнованиях по альпинизму в Тюмени

Спорт, 14:18 17 февраля 2023

пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Сборная России стала победителем в международных соревнованиях по альпинизму в дисциплинах "ледолазание – трудность" и "ледолазание – скорость", которые прошли в Тюмени. На церемонии награждения гимн России звучал пять раз: четырежды в личных зачетах и один раз в командном, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

"Мы обладаем отличной базой и богатым опытом, чтобы принимать у себя спортсменов со всего мира и помогать развитию ледолазания в странах, где только просыпается интерес к этому виду", - рассказал президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

В течение трех дней спортсмены из девяти стран покоряли многометровые вертикальные трассы. В общекомандном зачете первое место у сборной России, на втором месте команда Таджикистана, третье место у сборной Киргизии.

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# альпинизм , ледолазание , сборная России

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