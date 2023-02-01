Троих тюменцев наградят медалями за спасение людей из-под железобетонных завалов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Троих сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования наградят медалями за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, сообщает информационный центр правительства региона.

Медали "За спасение погибавших" в торжественной обстановке в Тюмени вручат начальнику поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда Сергею Ульянову, спасателю Тюменского поисково-спасательного отряда Александру Ярославцеву, спасателю Тюменского поисково-спасательного отряда Андрею Чуйко.

В феврале 2022 года представители ТОСЭР достали из-под железобетонных завалов троих человек. 9 февраля произошел взрыв в одном из гаражей по ул. Малышева в Тюмени. Возникло горение, конструкции частично обрушились. Благодаря слаженной работе и отточенным до автоматизма действиям уже спустя час пострадавших извлекли и направили в больницу.

Указы о награждении подписал президент России Владимир Путин.