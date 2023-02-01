Фотогалерея: в Тюмени на фестивале "Битва на Туре" встретились сильнейшие фристайлеры

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Битва на Туре" стартовал с III этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр на набережной Тюмени 18 февраля. В нем участвуют 25 лыжников, среди которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов России и мира.

Соревнования по сноуборду и лыжным гонкам пройдут на тюменской набережной с 18 по 25 февраля. В состязаниях по сноуборду примут участие около 90 спортсменов - рекордное число за всю историю фестиваля.