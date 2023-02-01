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Фотогалерея: в Тюмени на фестивале "Битва на Туре" встретились сильнейшие фристайлеры

Спорт, 20:45 18 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Битва на Туре" стартовал с III этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине биг-эйр на набережной Тюмени 18 февраля. В нем участвуют 25 лыжников, среди которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов России и мира.

Соревнования по сноуборду и лыжным гонкам пройдут на тюменской набережной с 18 по 25 февраля. В состязаниях по сноуборду примут участие около 90 спортсменов - рекордное число за всю историю фестиваля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# Битва на Туре , сноуборд , фристайл

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20:45 18.02.2023Фотогалерея: в Тюмени на фестивале "Битва на Туре" встретились сильнейшие фристайлеры
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