Тюменцы делятся рецептами блинов и значением примет на Масленицу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рецептами блинов и значением примет на Масленицу делятся жители Тюменской области. Считается, что большое количество испеченных блинов сулит семье удачу, деньги и здоровье. А некрасивые и плохо пропеченные блины к трудным временам.

В процессе приготовления главного блюда Масленицы надо обязательно находиться в хорошем настроении, думать о благих делах и желать каждому, кто угостится блинчиком, добра и счастья. Еще наши предки верили, что холодная и ненастная погода перед началом Масленицы — к хорошему урожаю и благополучию

"Блины готовлю пару раз за месяц. Делаю их по классическому рецепту: три яйца, литр молока, щепотка соли, ложка сахара и муки, чтобы было жидкое тесто. Пеку на трёх сковородках одновременно - так получается быстро. В Масленицу главное, чтоб блинов было много и продуктов, с чем их есть – сливочное масло, сметана, варенье, мёд и сгущенка", поделилась рецептом директор школы искусств Голышманово Наталья Цепилова.

Напомним, что старославянский праздник Масленица начинается 20 февраля. Продлится она 26 февраля, сообщает АИФ-Тюмень.

В Ялуторовске традиционно состоится выпекание трехметрового блина-рекордсмена. Также здесь пройдет городской забег со сковородами 26 февраля.

Покататься на лошадях, влезть на столб, принять участие в сожжении чучела смогут тюменцы на Масленице в "Казачьем подворье" 25 февраля.