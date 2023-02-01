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VR-тренажер "Безопасная микробиология" от тюменского медвуза представили на конкурсе стартапов

Экономика, 18:46 19 февраля 2023

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

VR-тренажер "Безопасная микробиология" на конкурсе стендап-стартапа "ИТ в медицине" представила команда тюменского медвуза в Технопарке. Тренажер представляет собой цифровую копию реальной лаборатории, в которой студенты-медики смогут обучаться подготовке препаратов, проводить опыты.

"Развитием тренажера мы начали заниматься буквально с августа, но у нас уже есть один клиент, который его купил. Нам не столько нужно финансирование – оно у нас собственное, сколько новые клиенты и заказчики", – рассказала студентка четвертого курса ТюмГМУ Алиса Кайгородова.

Она пояснила принцип работы VR-тренажера. Ученик выбирает режим обучения или экзамена. Затем он уже в виртуальной лаборатории готовится к эксперименту: моет руки хирургическим способом, надевает перчатки и маску и проходит в рабочую комнату. Там стоит стол с красителями, приборами, чашкой Петри с исследуемой культурной микроорганизмов. На экране появляются анимированные руки. Задания озвучивает ментор.

Стартап-команда, в которую помимо студентки входят врач-геронтолог и научный руководитель проекта Денис Кайгородов, технический руководитель проекта, инженер Максим Гаммер сотрудничает с Южно-Уральским государственным медуниверситетом. Именно по заказу этого вуза и создана виртуальная лаборатория. Но тюменская команда на этом не остановилась, решив развить проект до большой квест-игры и подать заявку с этим проектом на программу "Старт".

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# Медицина , стартапы

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