Тюменский стилист рекомендует быть острожными при выборе вещей черного цвета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский стилист рекомендует быть острожными при выборе вещей черного цвета. Такие принято считать, что подходят всем, но это далеко не так.

"Черный цвет считается ахроматом, то есть нейтральным цветом, но с ним все же нужно быть аккуратными. К сожалению, черный оттеняет все недостатки, поэтому прежде, чем помещать его в портретную зону, то есть близко к лицу, нужно понимать, что при этом вы должны выглядеть идеально", – подчеркнула стилист Юлия Каравайцева.

Однако полностью отказываться от черных вещей не стоит. Эксперт уточнила, что если это верхняя одежда, то расстояние между лицом и пальто, курткой можно перекрывать шарфом комплиментарного цвета. Например, красного, пишет "АиФ-Тюмень".