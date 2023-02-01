Восемь видов промышленных светодиодных и уличных светильников производит тюменская компания

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Около тысячи уличных и промышленных светодиодных светильников ежемесячно производит тюменская компания ООО "ЭКОтех". Светильники производят под заказ для крупных предприятий, фабрик, заводов и цехов, спортивных арен, автодорог, автозаправочных станций, парков, промышленных территорий, логистических центров и гипермаркетов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор ООО "ЭКОтех" Артем Басканов.

"Когда в России в 2010 году вступил закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", предпринимательское сообщество стало понимать, что век светодиодного освещения настал. В течение двух лет, активно работая над реализацией этого закона, мы пришли к тому, что на российский рынок попало очень много продукции низкого качества и конечный потребитель, не видя разницу в эффективности, стал отвергать идею энергосбережения. Мы приняли решение о создании компании "ЭКОтех" для производства и продвижения высококачественных светодиодных светильников", - рассказал он.

Производственные мощности предприятия размещены на территории Китая. У них в распоряжении самое современное оборудование. На всех этапах светильники проходят строгий контроль качества, чтобы соответствовать всем нормативам, стандартам Евросоюза и Российской Федерации. В Китае менеджеры компании постоянно контролируют производственный процесс на фабрике.

"В данный момент ищем инвестора для строительства завода на территории России для переноса основных мощностей по производству светодиодных светильников. Это позволит не только снизить стоимость продукции, но и сократит сроки поставок", - отметил Артем Басканов.

На предприятии внедряют только самые современные технологии и собственные разработки в том числе. Постоянно разрабатывают новые корпуса для светильников.

"Мы стараемся постоянно совершенствоваться, не отставая от технического прогресса. Участвуем в международных и российских выставках, накапливая идеи, применяем их в своих разработках. Добиваемся высокого качества и современного дизайна. Мы помогаем сделать осознанный выбор в пользу светодиодного освещения, а это большой шаг в сторону сбережения энергоресурсов и заботы о природе", - пояснил Артем Басканов.

В ассортименте у компании восемь видов светильников. Наибольшим спросом пользуются промышленные светильники купольного типа и уличные светильники для дорог общего пользования.

"Например, светильники для городской среды имеют дизайн, который не портит облик города, корпус выполнен из алюминия, что позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. Светильник имеет собственный козырек, что препятствует задержке пыли, листвы и других загрязнений, которые могут нарушить его работу. Для освещения проходов между стеллажами на складах и логистических центрах мы разработали уникальный светодиодный светильник, который имеет четыре различных типа линз для любых требований", - рассказал предприниматель.

Ирина Шемякина