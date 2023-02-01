"Транснефть – Сибирь" подтвердила надежность перехода нефтепровода через реку в Югре

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" завершило комплекс работ по периодическому обследованию подводного перехода через реку Малый Балык основной нитки магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк в ХМАО-Югре с целью определения его эксплуатационной надежности. Диагностическое обследование не выявило отклонений планово-высотного положения трубопровода в русловой части и подтвердило возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Общая протяженность обследованного участка МН составляет 1049,6 м. Ширина водной артерии в месте пересечения с нефтепроводом – 44 м, глубина – 1,85 м. Работы проводились силами АО "Транснефть – Подводсервис" в течение 21 дня в рамках "Программы обследования подводных переходов через водные преграды и малые водотоки ПАО "Транснефть". Специалисты обследовали трубопровод, запорную арматуру, вантузы, берегоукрепление, реперы, знаки.

В соответствии с техническим заданием был выполнен обширный комплекс работ, включая определение технического состояния руслового и берегового участков перехода, глубины заложения трубопровода, проведена гидрографическая съемка дна. Гидрологические работы включали рекогносцировочное обследование, организацию временного водомерного поста и наблюдения за уровнем воды, измерение глубин участка дна, определение скорости и направления течения. Было отобрано 15 проб грунта для визуального изучения.

Работы по обследованию перехода трубопровода через водную преграду проводились в соответствии с требованиями нормативных документов. При обследовании участка МН было задействовано современное оборудование, в том числе наземный лазерный сканер, трассопоисковый комплекс с подводной антенной, акустический доплеровский профилограф.

Диагностическое обследование показало, что в русловой части подводного перехода минимальная глубина заложения нефтепровода составляет 6,13 м. Прогнозируемое смещение русла в береговой части и вертикальные деформации позволят избежать оголения трубы в течение 6 лет при условии сохранения существующих гидрологических характеристик водотока.

Своевременное обследование и постоянный контроль технического состояния переходов МН в местах пересечения с водными преградами позволяет АО "Транснефть – Сибирь" обеспечивать эксплуатационную надежность производственных объектов и гарантировать экологическую безопасность на водных объектах в регионах присутствия.