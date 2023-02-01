Знаковые места Тюмени с помощью нейросети приобрели китайский колорит

vk.com/china_vibes vk.com/china_vibes

Иллюстрации достопримечательностей Тюмени создали с помощью нейросети Midjourney сотрудники школы китайского языка. Цветной бульвар, площадь 400-летия, Аллея кошек, мост Влюбленных, набережная в большей или меньшей степени отражают архитектуру Поднебесной.

Педагоги школы китайского языка предложили тюменцам оставить в комментариях ответы, что они увидели на картинках. Кстати, если большинство иллюстраций вполне узнаваемы, то некоторые нужно хорошо разглядеть, чтобы понять, что изобразила нейросеть.