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Знаковые места Тюмени с помощью нейросети приобрели китайский колорит

Общество, 13:21 20 февраля 2023

vk.com/china_vibes

Иллюстрации достопримечательностей Тюмени создали с помощью нейросети Midjourney сотрудники школы китайского языка. Цветной бульвар, площадь 400-летия, Аллея кошек, мост Влюбленных, набережная в большей или меньшей степени отражают архитектуру Поднебесной.

Педагоги школы китайского языка предложили тюменцам оставить в комментариях ответы, что они увидели на картинках. Кстати, если большинство иллюстраций вполне узнаваемы, то некоторые нужно хорошо разглядеть, чтобы понять, что изобразила нейросеть.

vk.com/china_vibes vk.com/china_vibes vk.com/china_vibes ﻿

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# китайский язык , нейросеть , Тюмень

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