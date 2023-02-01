В День защитника Отечества 60 воспитанников тюменского "Аванпоста" посвятят в курсанты

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Торжественное посвящение в курсанты 60 воспитанников центра "Аванпост" пройдет во в Тюмени 23 февраля.

В мероприятии "Живу в России — храню Россию" в ДИ "Пионер" примут участие ребята от 14 до 17 лет на первом году обучения, проявившие себя в физической подготовке и в освоении воинской дисциплины.

Воспитанники наденут личное форменное обмундирование с именными шевронами и дадут торжественное обязательство. По традиции каждая специализированная группа спустя полгода после обучения выбирает себе название из тех, что существуют с основания "Аванпоста": "Каскад", "Штурм", "Смерч" и "Щитовик". Вымпелы с названиями специализированным группам добровольной подготовки к военной службе вручат почетные гости. Эти вымпелы передаются из поколения в поколение. Завершится мероприятие зрелищным показательным выступлением по рукопашному бою.

Курсантов ждет двухлетнее обучение — огневая, медицинская, строевая, тактическая подготовка, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.