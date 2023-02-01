Путин: программа бесплатной газификации продолжится и расширится

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программа бесплатной газификации продолжится и расширится. Особое внимание будет уделено социальным объектам, школам, детсадам, больницам.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля.

В Тюменской области определен план газификации на 2023 год. 24 населенных пункта газифицируют в рамках региональной программы. Запланировано ввести в эксплуатацию 37 новых объектов – это 247 км газовых сетей.

В 2022 году построено 33 новых газопровода. Природный газ пришел в 21 населенный пункт, из них восемь сел и деревень получили его впервые. Уровень газификации достиг почти 98 %.

Продолжится реализация программы догазификации. В 2022 году выполнено 10 тыс. 374 договора о подключении в рамках догазификации - газовые сети построены до границ земельных участков.

Напомним, максимальная сумма социальной выплаты на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличена до 130 тысяч рублей.