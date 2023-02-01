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Регионы России получат средства на расселение граждан раньше срока

Экономика, 15:48 21 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Средства, зарезервированные на 2024 год на реализацию программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, регионы смогут использовать уже сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля.

Распоряжение об этом в ближайшее время получат ведомства, занимающиеся реализацией данной программы.

Тюменская область в 2023 году получит 241 млн рублей на завершение программы по расселению аварийного жилья.

За четыре последних года в регионе расселено 139,19 тыс. кв. метров ветхого жилья, а это 96 % от запланированного объема. Из аварийных домов переехали 8,64 тыс. человек.

Всего в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" до конца 2023 года в регионе необходимо расселить 145,45 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. В программу были включены 377 многоквартирных домов. Общий объем финансирования — 9,5 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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# ветхое и аварийное жилье , Владимир Путин , послание президента , Федеральное Собрание

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