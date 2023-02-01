О моде из царского дворца расскажут в селе Ражево Голышмановского района на празднике валенка

| Фото: Голышманово: телевидение и радио ВКонтакте | Фото: Голышманово: телевидение и радио ВКонтакте

О том, что до XIX века валенки были дорогой обувью для представителей высшего сословия и другие интересные факты расскажут гостям ежегодного праздника "Ражевские просторы", который в 2023 году посвятили валенку.

Также 25 февраля откроется выставка-ярмарка и состоится концерт в с. Ражево Голышмановского района. Всего в событийный календарь Голышмановского городского округа вошли 15 главных мероприятий, которые пройдут в сельских поселениях муниципалитета.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила исполнительный директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова.

В марте состоится казахский Наурыз в д. Земляной, праздником пирога встретят май в с. Голышманово, весенней зелени – в Новой Хмелёвке. В Бескозобово гости соберутся у самовара в июне. Праздник сибирского чая пройдет в июле в Боровлянке, а Евсинская ярмарка в с. Евсино состоится в августе. Также в августе гостей ждут в Королёво на день варенья, Малышенке – на медовую ярмарку, Ламенском – на яблочную сказку, Усть-Ламенке – на банный день, Средних Чирках – на голышмановский характер. Завершит череду праздников щедрая осень в Черемшанке в сентябре.

Самым масштабным праздником в Голышмановском городском округе по традиции станет Шарохинский фестиваль, он собирает и объединяет все территории района. В 2023 году фестиваль посвятят столетнему юбилею муниципалитета. Он состоится 24 июня в п. Голышманово.

По словам исполнительного директора, охват на всех территориях разный, в зависимости от самого мероприятия, удаленности территории и количества жителей в сельском поселении.

"К примеру, в селе Голышманово, где проживает тысяча человек, пройдет праздник пирога, а в Хмелёвке, где живут 300 человек, - праздник весенней зелени. Самое главное, пожалуй, то, что люди стараются вне зависимости от охвата сделать праздник в своей деревне или селе необычным, ярким и запоминающимся", – подчеркнула Ольга Бадрызлова.

Она отметила, что если раньше делегации из других сельских поселений приезжали к соседям скорее как строгое жюри, то сейчас – в качестве желанных и долгожданных гостей.

По ее словам, праздники, проходящие в поселениях, – это не только продвижение местных брендов, но и объединение жителей и повышение туристической привлекательности территории округа.

Кроме того, селяне с удовольствием ездят на мероприятия не только в другие районы и города Тюменской области, но и в соседние субъекты. Если видят на праздниках что-то интересное, то привносят и в свою практику. К примеру, две недели назад в Новой Заимке прошел праздник валенка, на который съездили ражевцы. Там почерпнули идеи оформления сцены для проведения своего события.

Ольга Бадрызлова добавила, что если раньше праздники проводили в основном летом, то сейчас предусмотрено много зимних мероприятий, чтобы в итоге со временем охватить весь календарный год.

Инна Кондрашкина