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Фуат Сайфитдинов: президент в своем послании дал ответы на многие вопросы

Общество, 18:13 21 февраля 2023

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию РФ дал ответы на многие вопросы, которые волнуют российское общество и каждого гражданина страны. Такое мнение высказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя обращение главы государства.

Отметим, спикер регионального парламента слушал послание в Москве, в Гостином дворе.

По словам Фуата Сайфитдинова, глава государства характеризует текущее время как сложное, рубежное, но подчеркивает, что это период не только непростых вызовов, но и больших возможностей. Это время для развития нашей страны, роста многих отраслей отечественной экономики.

"Мы должны изыскивать резервы и искать точки дополнительного инвестирования в развитие инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и другие отрасли. Безусловно, это касается и региональной специфики. Об этом говорил и губернатор Тюменской области Александр Моор. Обращаясь к нам, депутатам областной думы, он отметил, что необходимо всемерно поддерживать региональный бизнес, оказывать помощь малым и средним предприятиям", – пояснил он.

По мнению главы Тюменской облдумы, сегодня важно консолидировать усилия власти, гражданского общества и бизнеса для решения задач, поставленных президентом.

Отметим, что в Тюменской областной думе традиционно разрабатывается план мероприятий по реализации послания главы государства. Он обсуждается на всех заседаниях комитетов и постоянной комиссии регионального парламента и принимается на заседании областной думы.

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# Владимир Путин , Фуат Сайфитдинов

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