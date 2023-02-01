Фуат Сайфитдинов: президент в своем послании дал ответы на многие вопросы

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию РФ дал ответы на многие вопросы, которые волнуют российское общество и каждого гражданина страны. Такое мнение высказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя обращение главы государства.

Отметим, спикер регионального парламента слушал послание в Москве, в Гостином дворе.

По словам Фуата Сайфитдинова, глава государства характеризует текущее время как сложное, рубежное, но подчеркивает, что это период не только непростых вызовов, но и больших возможностей. Это время для развития нашей страны, роста многих отраслей отечественной экономики.

"Мы должны изыскивать резервы и искать точки дополнительного инвестирования в развитие инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и другие отрасли. Безусловно, это касается и региональной специфики. Об этом говорил и губернатор Тюменской области Александр Моор. Обращаясь к нам, депутатам областной думы, он отметил, что необходимо всемерно поддерживать региональный бизнес, оказывать помощь малым и средним предприятиям", – пояснил он.

По мнению главы Тюменской облдумы, сегодня важно консолидировать усилия власти, гражданского общества и бизнеса для решения задач, поставленных президентом.

Отметим, что в Тюменской областной думе традиционно разрабатывается план мероприятий по реализации послания главы государства. Он обсуждается на всех заседаниях комитетов и постоянной комиссии регионального парламента и принимается на заседании областной думы.