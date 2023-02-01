В Тюмени пройдет девятый чемпионат и первенство Тюмени по картингу

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Девятый чемпионат и первенство Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "картинг" состоятся на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" 25 февраля. Начало - в 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Соревнования пройдут в шести возрастных категориях: это участники от 6 лет и старше. Свое мастерство представят спортсмены из Тобольска, Ялуторовска, Курганской области, а также все желающие из городских клубов и организаций.

Победителей наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.