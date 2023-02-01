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В Тюмени пройдет девятый чемпионат и первенство Тюмени по картингу

Спорт, 15:32 22 февраля 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Девятый чемпионат и первенство Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "картинг" состоятся на мототреке спортивной школы "Старт XXI век" 25 февраля. Начало - в 12 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике городской администрации.

Соревнования пройдут в шести возрастных категориях: это участники от 6 лет и старше. Свое мастерство представят спортсмены из Тобольска, Ялуторовска, Курганской области, а также все желающие из городских клубов и организаций.

Победителей наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

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# автомобильный спорт , картинг

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