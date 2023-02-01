Тюменцы увидели реконструкцию боевых сражений за Ленинград

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Военно-историческая реконструкция от участников клуба "Сибирский рубеж" и объединений из других городов прошла на набережной в Тюмени в День защитника Отечества, 23 февраля. Событие стало частью масштабного фестиваля #СпецоперацияЛед.

Реконструкторы представили на Туре эпизод заключительных боев за Ленинград.

"Снятие блокады Ленинграда произошло 27 января 1944 года. В феврале того времени фашисты скопились уже под Старой Руссой. Это все равно считается боями за Ленинград, заключительная стадия Ленинградского наступления. В то время работало три фронта", — сказал руководитель военно-исторического клуба "Сибирский рубеж" Владимир Лапшин.

Отметим, в Тюмень также приехали реконструкторы из Екатеринбурга, Челябинска и Кургана. Зрители слышали выстрелы, видели бежавших по льду Туры через задымление в сторону противника красноармейцев. По сценарию уже на набережной завязался рукопашный бой, в ходе которого "фашисты" были повержены. "Оставшиеся в живых" противники сдались, бросив оружие и подняв руки вверх.

"Зачем нам это нужно? Мы ездим по всей России, покупаем патроны, форму — это хобби, наверно в крови, генах. Мои деды воевали. Сохраняем историческую память", — поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" Владимир Лапшин.

Он заметил, что движение реконструкторов в Тюмени развивается. С каждым годом военно-исторический клуб прирастает новыми участниками. По словам Владимира Лапшина, тюменские реконструкторы делают это не зря, если в год приходить пусть и один новый человек. Люди начинают больше интересоваться историей, понимать, что значила Великая Отечественная война для советского человека, для русских.

Военно-исторический клуб "Сибирский рубеж" существует уже восемь лет. Его представители посещали такие тематические фестивали для любителей истории как "Сибирский огонь" в Новосибирске. Также они были участниками мероприятий в Кирове, Пермском крае, Подмосковье. В июне тюменские реконструкторы побывали на фестивале в Татарстане, где показывали сражения за Брестскую крепость. В клубе насчитывается около 20 постоянных участников.

"Обмундирование у нас аутентичное и соответствующее периоду Великой Отечественной войны. Закупаем его в Москве и Беларуси. Мастера шьют одежду по старым лекалам, меркам. Самим такое не пошить, здесь нет подходящего материала. Все остальное мы находим на просторах интернета и в жизни", — добавил Владимир Лапшин.

За "взрывы" в ходе выступления отвечает свой клубный пиротехник, ранее прошедший обучение этому делу в Санкт-Петербурге. У него есть удостоверение государственного образца, подчеркивает руководитель ВИК "Сибирский рубеж".

Отметим, #СпецоперацияЛед проходит в районе набережной в Тюмени 23 февраля. В этот день участие в заездах принимают лучшие водители тюменской полиции, МЧС, УФСИН, таможни, Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, автогонщики Урала. Мероприятие, по мнению организаторов, повышает престиж службы в правоохранительных органах.

Сразу после официального открытия зрители увидели показательные выступления спортсменов Тюменской федерации парашютного спорта. 13 парашютистов с флагами спрыгнули с высоты 1 тыс. 200 метров и приземлились на лед в районе моста Влюбленных. Также гостям продемонстрировали эвакуацию условного раненого с помощью вертолета МИ-8.

В 17 часов на набережной начнется церемония награждения участников и победителей.

Инна Пахомова