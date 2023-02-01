Тюменца с наркотиком задержали в парке Гагарина

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в хранении наркотических средств задержали тюменские полицейские в парке Гагарина по ул. Дружбы, сообщает УМВД по Тюменской области. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело.

Вечером наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы остановил для проверки документов прохожего. При общении с полицейскими мужчина заметно нервничал и вскоре признался, что имеет при себе наркотик.

В присутствии понятых из левого кармана его куртки был изъят сверток с порошком. Экспертиза установила, что это метилэфедрон общей массой 0,34 гр. По словам тюменца, запрещенные вещества он хранил для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.