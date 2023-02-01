Тюменцы научатся создавать соцпроекты в игровом формате

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыт прием заявок на обучающий проект для молодежи "Школа социального проектирования". Участников ждут образовательные игры и индивидуальные консультации с экспертами. В итоге молодые активисты создадут свою инициативу. Подать заявку можно до 9 марта.

Присоединиться может любой желающий от 14 до 35 лет, кто делает первые шаги в направлении социального проектирования. Обучение пройдет в три этапа. С 14 марта по 6 апреля состоится серия образовательных игр в Тюмени и четырех городах юга области — Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме. Участники узнают, как создать социальный проект, определят важные проблемы и придумают варианты по их решению. Затем проработают идею и оформят паспорт будущей инициативы. До 22 апреля участники отправятся на индивидуальные консультации с региональными наставниками для доработки проектов. 22 апреля состоится итоговое событие, где активисты представят свои идеи экспертам на конкурсе молодежных инициатив "Моя идея".

"Мы пробуем интегрировать разнообразные форматы, чтобы молодежь региона могла эффективно развиваться в любых направлениях. Участники смогут начать свой путь в социальном проектировании в игровом формате и при этом полноценно погрузиться в тему", — рассказала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Подать заявку на участие можно до 9 марта включительно. Для этого нужно заполнить анкету в группе мультицентра "Моя территория" в социальной сети ВКонтакте, пишет Мегатюмень.

Напомним, "Школа социального проектирования" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. "Моя идея" — конкурс молодежных инициатив, где победители могут получить до 100 тыс. рублей на реализацию социальных проектов.