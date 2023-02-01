40 пьяных водителей задержали на дорогах Тюменской области за сутки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

40 пьяных водителей задержали в Тюменской области за прошедшие сутки. Еще 17 - в ночь на 25 февраля.

"36-летний тюменец на "Ладе" 14-й модели побил все "рекорды", продув в алкотестер 2, 38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", - прокомментировали в региональном управлении ГИБДД.

Автомобиль остановили 24 февраля на ул. Пермякова в Тюмени. Водитель ехал с другом из магазина домой. Мужчина достал из бардачка автомобиля страйкбольную гранату, это выяснили специалисты, прибывшие на место инцидента.

Водитель "Лады" понесет уголовную ответственность за повторное пьяное вождение.

Всего с начала 2023 года 934 водителя в Тюменской области отстранены от участия в дорожном движении за пьяное вождение. Каждый девятый из них подлежит уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.



Автоинспекторы проводят точечные рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Маршруты патрулирования нарядов ДПС проходят в тех местах, где уже случались "пьяные" ДТП. В этом году с участием пьяных водителей в регионе произошло 16 дорожных аварий, в них ранены 25 человек.