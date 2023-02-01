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Тюменцам напоминают об опасностях схода снега

Общество, 13:50 25 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасностях схода снега с крыш и падания сосулек напоминает управление МЧС России по Тюменской области.

"Остаётся несколько дней до наступления весны, а это значит, что погодные условия будут меняться. Остерегайтесь схода снежного покрова и падения сосулек", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, нельзя переходить за ограждения, установленные у зданий, парковать машины в местах, где есть предупреждения о возможном сходе снега.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , сход снега с крыши

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