Тюменцам напоминают об опасностях схода снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об опасностях схода снега с крыш и падания сосулек напоминает управление МЧС России по Тюменской области.

"Остаётся несколько дней до наступления весны, а это значит, что погодные условия будут меняться. Остерегайтесь схода снежного покрова и падения сосулек", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, нельзя переходить за ограждения, установленные у зданий, парковать машины в местах, где есть предупреждения о возможном сходе снега.