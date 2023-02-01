Зефир со вкусом роз представила тюменка Наталья Калугина на "Солянка маркете"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зефир со вкусом роз представила тюменка Наталья Калугина на "Солянка маркете", который проходит в торговом центре "Галерея вояж" 25 февраля.

По словам мастерицы, это интересный новый вкус. При создании этих зефирных цветов использован не ароматизатор, а розовая вода. На маркет тюменка привезла и классический яблочный зефир с добавлением лимона, апельсина, имбиря. Отдельно она представила большие двухъярусные букеты. Из сырья "вырастают" розы, эустомы, люпины, тюльпаны и другие. На создание одного такого букета уходит от 7 до 10 дней.

Наталья Калугина оформлена как самозанятая. Зефирные цветы мастерица создает вручную из натуральных продуктов. "Очень хороший состав. Этот зефир можно давать детям. Здесь уменьшено содержание количества сахара. В основе — яблочное пюре, агар-агар, яичный белок фермерских курочек. Это позволяет добиться нежной вкусной консистенции. Зефир не кислый, так как я не использую лимонную кислоту", — рассказала она.

Хранить такое кондитерское изделие в прохладном месте можно около месяца. Если положить его в крафтовую коробку и завернуть в пакет, на протяжении этого срока он останется нежным и мягким. На воздухе же зефир затвердеет и приобретет консистенцию безе.

"На рынок я вышла буквально недавно. Я всему только учусь. Создала группу "Зефирная фея" во ВКонтакте. В основном делаю зефир на заказ", - добавила Наталья Калугина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, в торговом центре "Галерея вояж" в Тюмени проходит "Солянка маркет". В этот раз темой ярмарки, собравшей ремесленников и создателей изделий ручной работы, стала любовь. Мастера представили горожанам косметику, сладости, вязаные изделия и многое другое. Тюменец с диагнозом ДЦП Андрей Бетехтин привез на ярмарку изделия из бетона, свечи на кокосовом воске. В эти дни он рассказывает посетителям о своей мастерской, в которой в скором времени начнут проводить творческие занятия. Посещать их смогут тюменцы вне зависимости от возраста и состояния здоровья.

Инна Пахомова