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Тюменцам помогут в развитии медиапроектов

Общество, 14:53 26 февраля 2023

мультицентр «Моя территория» Тобольск | Фото: мультицентр «Моя территория» Тобольск

Поддержку на развитие своих проектов получат в Тюмени начинающие медиаспециалисты. Режиссеры, монтажеры, операторы, дизайнеры, копирайтеры вне зависимости от опыта работы в сфере смогут развить навыки продвижения и создать собственный продукт.

Молодежное объединение "КОРОБОК media" приглашает авторов креативного контента поделиться идеями и получить помощь в развитии проекта любой тематики и масштабности.

Участники будут работать над своими продуктами самостоятельно или в командах помогать друг другу в реализации. Начинающие наставники подскажут эффективные способы создания и продвижения идеи, проведут образовательные мероприятия.

Тюменцы научатся определять целевую аудиторию и рассказывать о себе в социальных сетях. Готовые проекты получат продвижение в группе сообщества в социальной сети ВКонтакте.

Присоединиться можно в группе сообщества "КОРОБОК media" в социальной сети ВКонтакте. Для этого необходимо подписаться на группу и заполнить анкету. После этого с кандидатом свяжется руководитель сообщества, пишет Комсомольская правда - Тюмень

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