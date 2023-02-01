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Армизонских школьников научили пользоваться огнетушителем

Общество, 16:14 26 февраля 2023

Как правильно пользоваться огнетушителем, рассказали сотрудники МЧС школьникам Армизонского района. Сотрудники отделения надзорной деятельности провели тематические мероприятия в общеобразовательных учреждениях района.

Школьникам напомнили основные правила пожарной безопасности в стенах школы и за ее пределами. Особое внимание сотрудники МЧС России уделили правильному обращению с электроприборами, газом и печным отоплением.

"Подобные уроки проводятся постоянно, они позволяют формировать психологическую готовность к действиям в экстремальных условиях и прививают элементарные навыки осторожного обращения с огнем", - считает старший дознаватель ОНД района Анастасия Васильева.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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