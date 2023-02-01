Армизонских школьников научили пользоваться огнетушителем

Как правильно пользоваться огнетушителем, рассказали сотрудники МЧС школьникам Армизонского района. Сотрудники отделения надзорной деятельности провели тематические мероприятия в общеобразовательных учреждениях района.

Школьникам напомнили основные правила пожарной безопасности в стенах школы и за ее пределами. Особое внимание сотрудники МЧС России уделили правильному обращению с электроприборами, газом и печным отоплением.

"Подобные уроки проводятся постоянно, они позволяют формировать психологическую готовность к действиям в экстремальных условиях и прививают элементарные навыки осторожного обращения с огнем", - считает старший дознаватель ОНД района Анастасия Васильева.