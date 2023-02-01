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Тюменца задержали за кражу куртки из сетевого магазина

Происшествия, 15:44 26 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени задержан подозреваемый в краже из сетевого магазина, сообщает региональное УМВД. Ущерб составил около 5 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело.

В дежурную полиции обратился представитель магазина по продаже одежды. Он сообщил, что из торгового зала пропали вещи. Правоохранители установили личность подозреваемого – тюменца 1995 года рождения и задержали его.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что выбрал момент, когда его не видели работники магазина, похитил куртку и спешно покинул помещение. Похищенное планировал продать, однако не успел этого сделать.

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# кража , уголовное дело

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